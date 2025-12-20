Coupe de France : suivre Vendée Fontenay Foot / PSG en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Vendée Fontenay Foot / PSG en direct, live et streaming ce samedi 20 décembre 2025 – Place à la Coupe de France ce samedi soir pour le Paris Saint-Germain, qui affronte le petit club de Vendée Fontenay Foot en 32èmes de finale.





A suivre ce soir sur beIN Sports 1, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Ce samedi soir au stade de la Beaujoire à Nantes, le modeste club amateur de Vendée Fontenay Foot, évoluant en National 3, vit l’un des plus grands jours de son histoire en recevant le Paris Saint-Germain pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Les Vendéens, portés par l’enthousiasme de leurs supporters et une ambiance exceptionnelle à guichets fermés, abordent cette affiche comme une formidable opportunité de briller face à l’un des plus grands clubs du pays.

De son côté, le PSG, double tenant du titre de la compétition, arrive avec un statut écrasant de favori après une année exceptionnelle ponctuée de trophées. Cependant, l’entraîneur Luis Enrique a décidé de laisser certains cadres au repos et de donner du temps de jeu à des jeunes, ce qui pourrait ajouter une dose d’incertitude au match. Malgré tout, l’écart de niveaux reste énorme sur le papier, et Paris demeure largement favori pour valider son ticket pour les 16ᵉ de finale.



Publicité





Vendée Fontenay Foot / PSG – Composition des équipes

🔵 Vendée Fontenay Foot (composition probable) : N. Renou – Vinet, Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget – Keita, Belbachir (cap), Bisleau, Millimono – Diawara ou E. Renou

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Ruiz, Ndjantou – Dembélé, Ramos, Doué

Vendée Fontenay Foot / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports 1 dès 21h00.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Vendée Fontenay Foot / PSG, 32ème de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir sur beIN Sports 1.