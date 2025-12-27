Un Si Grand Soleil Spoilers : Jérémy piégé, Claire et Victor démasqués, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Florent et Claire, qui ne vont pas hésiter à déraper pour Hélène… Florent ment à Cécile, il retrouve Claire avec qui il va planquer devant chez Franck Marsan, le complice de Zoé Cassis. Seule le soir, Claire va pénétrer illégalement chez lui et se retrouver coincée sur le balcon à son retour !

Pendant ce temps là, Alex et Aude sont sur la piste de Claire et Victor. Ils ont compris qu’ils sont les complices d’Hélène !



Quant à Laurine, elle termine sa vengeance sur Janet avec son piège sur Jérémy. Il est incapable de finir la présentation de sa thèse et reprend les notes que Laurine lui propose… Elle compte le laisser faire la même présentation que lui pour l’accuser de plagiat !

Et enfin Alix est dans de sales draps. La police débarque à la galerie et récupère le certificat d’authenticité… Alix est confiante, loin d’imaginer que Chaligny l’a fait remplacer par un faux ! En fin de semaine, elle va déchanter.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Lundi 29 décembre 2025 (épisode 1824) : Tandis que Florent et Claire sont déterminés à obtenir des réponses, Alix a une désagréable surprise. De son côté, Becker ne veut pas se rater.

Mardi 30 décembre 2025 (épisodes 1825) : Alors que Claire prend des risques pour parvenir à ses fins, Jérémy stresse pour une échéance à venir. De son côté, Aude ne veut écarter aucune piste.

Mercredi 31 décembre 2025 (épisode 1826) : Alors que l’enquête de Claire prend un tour inattendu, Florent franchira-t-il la limite ? De son côté, Jérémy trouve toujours une solution à ses problèmes. Quant à Laurine, elle pense pouvoir parvenir à ses fins.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 1827) : Claire se lance dans une partie de golf et fait une rencontre inattendue, pendant qu’Alix se sent persécutée. Victor, quant à lui, est dans le collimateur de la police.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 1828) : Claire décide de faire appel à un ami pour l’aider. Pendant ce temps, Alix jure qu’elle est innocente, et Florent n’a plus trop la tête à ce qu’il fait.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

