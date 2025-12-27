Audiences 26 décembre 2025 : « La chanson secrète » leader devant « Le comte de Monte-Cristo »

Par

Audiences 26 décembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un numéro inédit de « La chanson secrète », qui a captivé 2,89 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.


C’est devant France 2 avec sa nouvelle série inédite « Le comte de Monte-Cristo ». Le premier épisode a captivé 2,31 millions de téléspectateurs pour 13,8%.

TF1


Audiences 26 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la finale du « Grand concours des régions : la meilleure chorale de France 2025 », qui a intéressé 1,39 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Cendrillon », suivi par 1,34 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda..


Source chiffres audiences : Médiamétrie

