Arthur piège Nikos Aliagas dans « La chanson secrète » : une séquence pleine d’émotion

Moment totalement inattendu hier soir dans « La chanson secrète ». Alors que Nikos Aliagas pensait participer à la fameuse surprise musicale d’Arthur, l’animateur a finalement été la victime… d’un magnifique piège orchestré par son ami de longue date.











« Ça va être l’arroseur arrosé », a lancé Arthur juste avant la séquence, sans que Nikos ne se doute une seconde de ce qui l’attendait. Persuadé de venir assister à la chanson secrète d’Arthur, l’animateur de The Voice a découvert, médusé, que c’était en réalité la sienne qui allait lui être offerte.

Totalement pris au dépourvu, Nikos Aliagas a immédiatement exprimé sa surprise : « C’est vrai ou tu me fais un sketch ? Alors ça, je ne l’ai pas vu venir ! », a-t-il déclaré, avant de s’installer dans le célèbre fauteuil réservé aux invités de l’émission.

La surprise, profondément intime, a débuté avec Ycare et Lara Fabian, qui ont interprété en grec la chanson préférée des parents de Nikos. En toile de fond, une photo hautement symbolique : celle de l’olivier sous lequel l’animateur aurait été conçu. Un moment suspendu, chargé d’émotion.



La séquence s’est poursuivie avec l’arrivée d’Antónis Rémos, immense star de la chanson grecque et ami proche de Nikos, venu lui offrir une performance tout aussi bouleversante. Enfin, une troupe particulièrement chère au cœur de l’animateur est entrée en scène, portée par le clarinétiste Vassilis Saleas et composée d’amis de son village en Grèce.

Submergé par l’émotion, Nikos Aliagas n’a pu retenir ses larmes face à cet hommage inattendu et sincère. Un piège signé Arthur, transformé en un moment de télévision rare, puissant et profondément humain, qui restera sans doute comme l’une des plus belles séquences de La chanson secrète.