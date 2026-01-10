13h15 le samedi du 10 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 10 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « L’énigme du Vernet ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 10 janvier 2026 : L’énigme du Vernet

Le magazine se penche sur les circonstances toujours obscures de la mort du petit Émile, survenue au Haut-Vernet en 2023. Près de trois ans après les faits, le village alpin attend encore des réponses.

Une nouvelle année débute sans que l’enquête n’ait permis d’élucider les causes du décès du jeune garçon. Ces dernières semaines, les investigations se sont intensifiées avec de nouvelles perquisitions dans les Alpes-de-Haute-Provence et plusieurs auditions. L’émission « 13h15 le samedi » fait le point sur les avancées récentes du dossier.



Que s’est-il réellement passé le 8 juillet 2023, aux alentours de 17h15 ? L’enfant est vu pour la dernière fois par deux témoins alors qu’il descend une ruelle du hameau, avant de disparaître. Son crâne sera retrouvé en mars 2024 par une randonneuse, au milieu d’un sentier. Selon les dernières expertises, les enquêteurs privilégient désormais la thèse du meurtre : Émile aurait été victime d’un coup volontaire et son corps aurait été déplacé.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.