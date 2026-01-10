Les 12 coups de midi du 10 janvier : Cyprien fait fort, encore un indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 10 janvier 2026, 112ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et le Maître de Midi a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 10 janvier, un couteau de boucher sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper ses gains au total de 522.219 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a encore un nouvel indice : un couteau de boucher. Il s’ajoute aux indices précédents : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, et un flacon de parfum.

Aujourd’hui, Cyprien a pensé à Johnny Depp, mais c’est raté !

Avec ces indices, on pense à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+