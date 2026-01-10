Plus Belle La Vie spoilers : Martin retrouvé en état de choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 janvier 2026)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Martin, qui est retrouvé en état de choc. Le petit-fils de Luna a assisté à un double meurtre, Luna le retrouve bouleversé. Mais au commissariat, Martin est incapable de raconter ce qu’il a vu… Il est terrifié et sursaute au moindre bruit dans la rue malgré les tentatives de Luna pour le rassurer. Deux nouveaux flics débarquent, ils enquêtent sur un trafic d’êtres humains et sont déterminés à faire parler Martin…

De leur côté, Ariane et Djawad s’installent dans leur nouvel appartement. Djawad a tout préparé et Ariane est très touchée, même si elle peine à lui faire confiance. Mais Zoé se sent mise de côté…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 (épisode 495) : Alors que des avis de recherche sont distribués dans tout le quartier, les dernières trouvailles inquiètent la police. Chez les Kepler, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Sous l’impulsion de l’être aimé, Blanche s’essaye à une nouvelle activité.

Mardi 13 janvier 2026 (épisode 496) : Au commissariat, l’enquête pour disparition prend une tout autre tournure. De son côté, Luna est de plus en plus préoccupée par son petit-fils. Dans la préparation d’un nouveau projet, Ariane éprouve des difficultés à faire confiance à Djawad.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 497) : Dans leur enquête, les policiers espèrent obtenir des réponses d’un témoin clé. Consciencieux, Thomas assiste à son premier cours particulier avec une femme d’affaires. En parallèle, Steve propose son aide à un homme dans le besoin.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 498) : Malgré un témoignage précieux, les policiers ne parviennent toujours pas à identifier le coupable. Ils décident d’éloigner ceux qu’ils pensent menacés. Face au bonheur d’Ariane et de Djawad, Zoé se sent à l’écart et se confie à Aya.

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 499) : Un incident vient semer le doute sur un policier du commissariat du Mistral. Suite à sa déposition, Steve cherche à obtenir des informations auprès de Morgane. Au Pavillon, un étudiant sollicite l’aide de Blanche…



VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…