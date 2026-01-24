50mn Inside du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 24 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.


A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.

50mn Inside du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Capture TF1


50mn Inside du 24 janvier 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Ian Ziering
La star de la série des années 90 « Beverly Hills » est au casting de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». L’acteur se confie à Isabelle Ithurburu.

🎶 La story – Le comte de Monte-Cristo
A l’occasion du lancement de la comédie musicale, retour sur le film porté par Pierre Niney qui a rassemblé 10 millions de spectateurs. Quels sont les secrets de ce pari fou ?


✨ En coulisses – le Salon de la Lingerie, 3 jours pour se démarquer
C’est le grand rendez-vous glamour de ce début d’année.

50mn Inside du 24 janvier 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction le Cap Vert
On fuit la grisaille hivernale pour s’envoler au Cap Vert. Et si c’était la destination idéale pour s’offrir des vacances de rêve à petit prix ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.

