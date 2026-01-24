Ici Tout Commence spoilers : le gala tourne au drame, Billie menacée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 26 au 30 janvier 2026)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026 – Impatient d’en savoir plus que ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par le gala de la fondation Excellence Palace, qui va tourner au drame. En effet, en pleine cérémonie à l’hôtel Jourdain, une image de Valdine avec écrit « agresseur, empoisonneur » apparait ! Les invités sont sous le choc, Milan fait débrancher le vidéo-projecteur en urgence. Le président de la fondation est furieux, l’hôtel va devoir rembourser. Un véritable fiasco !

De son côté, Valdine est convaincu que c’est un coup de Billie et il vient la menacer jusqu’à la coloc des marais. Ferdinand arrive juste à temps pour le faire partir. Anaïs confronte Billie, qui lui assure que ce n’est pas elle qui a fait ça. Et alors qu’à l’institut tout le monde pense Billie coupable, Ferdinand avoue à Léonard que c’est lui qui a saboté la remise de prix…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1358) : À l’Hôtel, Anaïs est en zone de turbulences. Face à Loup, Joséphine s’enflamme. Zoé a le moteur en sous régime.

Mardi 27 janvier 2026 (épisode 1359) : Ferdinand joue avec le feu. Avec Joséphine, Loup va vite en besogne. Au Double A, Stanislas a le doigt sur la couture.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 1360) : Billie a la beauté du geste. Zoé fait front contre tous. Face à Stanislas, Coline tire les ficelles.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 1361) : A L’institut, Billie est la tête de turc. Avec Ninon, Gary met la gomme. Gaspard et Mattéo entrent en croisade.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 1362) : Anaïs change de visage. Bianca balance le pot aux roses. Hector trouve une marraine.



Publicité





VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici