Ici Tout Commence spoilers : le gala tourne au drame, Billie menacée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 26 au 30 janvier 2026)

Par /

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026 – Impatient d’en savoir plus que ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.


On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par le gala de la fondation Excellence Palace, qui va tourner au drame. En effet, en pleine cérémonie à l’hôtel Jourdain, une image de Valdine avec écrit « agresseur, empoisonneur » apparait ! Les invités sont sous le choc, Milan fait débrancher le vidéo-projecteur en urgence. Le président de la fondation est furieux, l’hôtel va devoir rembourser. Un véritable fiasco !

De son côté, Valdine est convaincu que c’est un coup de Billie et il vient la menacer jusqu’à la coloc des marais. Ferdinand arrive juste à temps pour le faire partir. Anaïs confronte Billie, qui lui assure que ce n’est pas elle qui a fait ça. Et alors qu’à l’institut tout le monde pense Billie coupable, Ferdinand avoue à Léonard que c’est lui qui a saboté la remise de prix…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1358) : À l’Hôtel, Anaïs est en zone de turbulences. Face à Loup, Joséphine s’enflamme. Zoé a le moteur en sous régime.
Mardi 27 janvier 2026 (épisode 1359) : Ferdinand joue avec le feu. Avec Joséphine, Loup va vite en besogne. Au Double A, Stanislas a le doigt sur la couture.
Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 1360) : Billie a la beauté du geste. Zoé fait front contre tous. Face à Stanislas, Coline tire les ficelles.
Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 1361) : A L’institut, Billie est la tête de turc. Avec Ninon, Gary met la gomme. Gaspard et Mattéo entrent en croisade.
Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 1362) : Anaïs change de visage. Bianca balance le pot aux roses. Hector trouve une marraine.


VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026

vidéo à venir

