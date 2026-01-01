« Aquaman » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (1er janvier 2026)



« Aquaman » de James Wam est en mode rediffusion ce jeudi 1er janvier 2026. Un film des studios DC Comics avec Jason Momoa et Amber Heard dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct. Et c’est inédit en clair s’il vous plaît !







« Aquaman » : l’histoire

Autrefois berceau de la civilisation la plus avancée de la planète, Atlantide est aujourd’hui un empire sous-marin dirigé par le roi Orm. À la tête d’une puissante armée, ce dernier ambitionne de soumettre les autres royaumes des océans, puis de lancer son offensive contre le monde de la surface. Face à lui se dresse Aquaman, son demi-frère et héritier légitime du trône. Guidé par Vulko, Aquaman doit retrouver le trident mythique d’Atlan et accepter pleinement son rôle de gardien des mers.

Le casting

Avec : Jason Momoa (Arthur Curry), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Patrick Wilson (Le roi Orm)



Le saviez-vous ?

– S’il s’agit de la première aventure « solo » de notre héros, il était déjà brièvement apparu dans « Batman v Superman : L’Aube de la justice » et un peu plus longuement « Justice League »;

– Si notre super-héros aquatique a été créé pour le n°73 de « More Fun Comics » publié 1941, ce film se base sur la série de comics écrite et dessinée en 2011;

– Gros succès au box-office il a généré 1.15 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Beau succès également en France avec 3.3 millions de spectateurs.

