« Ratatouille » : le film d’animation ce soir sur M6 (1er janvier 2026)

« Ratatouille » est rediffusé sur M6 ce jeudi 1er janvier 2026. Un magnifique film des studios Disney/Pixar que vous aurez plaisir à voir ou à revoir en famille !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming depuis tous vos appareils connectés via M6+ et sa fonction direct.







« Ratatouille », l’histoire

Rémy est un jeune rat animé par une ambition peu commune : devenir un grand chef français. Ni les réticences de sa famille, ni son statut de rongeur dans un milieu qui lui est hostile ne parviennent à entamer sa détermination. Prêt à tout pour assouvir sa passion de la cuisine, il se retrouve à vivre dans les égouts d’un restaurant extrêmement réputé, celui du célèbre chef Auguste Gusteau — une opportunité inespérée. Malgré les dangers et les nombreux obstacles, l’attrait de ce monde interdit est irrésistible. Tiraillé entre ses rêves et sa nature, Rémy va apprendre la véritable signification de l’aventure, de l’amitié et de la famille, et trouver le courage d’assumer pleinement ce qu’il est : un rat décidé à devenir un grand chef.

Le saviez-vous ?

– Sorti en 2007, ce film a rencontré un beau succès en France avec 7.7 millions d’entrées et 623 millions de dollars de recettes au box-office mondial.



– Le film a inspiré l’attraction « Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy » ouverte depuis le 10 juillet 2014 à Disneyland Paris et qui connaît un énorme succès. Cette attraction qui a également ouvert à Walt Disney World en Floride.

« Ratatouille », la bande-annonce

Retrouvez Rémy et ses amis ce soir sur M6 pour « Ratatouille ».