« Prodiges » : la finale ce soir sur France 2, qui sera le gagnant ? (1er janvier 2026)



Publicité





« Prodiges » au programme TV du 1er janvier 2026 – Place à la grande finale de « Prodiges » ce jeudi soir sur France 2. Après deux magnifiques demi-finales, l’heure de la grande finale est arrivée pour nos 12 virtuoses finalistes ! Un somptueux spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Toujours guidés par le regard attentif et bienveillant de Faustine Bollaert, ainsi que par un jury d’exception — la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, le violoncelliste Gautier Capuçon et la soprano triplement récompensée aux Victoires de la musique classique, Julie Fuchs — les talents seront une nouvelle fois à l’honneur.

Les 12 finalistes de la saison se mesureront en interprétant les plus grandes œuvres du répertoire classique, avec pour objectif de décrocher la victoire dans leur discipline — chant, instrument ou danse — et le prestigieux titre de Prodiges 2025.



Publicité





Rappelons que les finalistes dans chaque catégories sont :

– instrument : Francesco (12 ans, clarinette), Lyam (15 ans, violoncelle), Xiaorao (10 ans, violon) et Maya (6 ans, piano)

– chant : Lola (16 ans), Nelson (14 ans), Thalia (16 ans) et Mina (16 ans),

– danse : Lily-Rose (15 ans), César (15 ans), Tylan (14 ans) et Timéa (14 ans)

Pour magnifier leurs performances, ils seront accompagnés par l’orchestre Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani.

Qui, parmi ces jeunes virtuoses, soulèvera le trophée tant convoité de cette 12ᵉ saison de Prodiges ?