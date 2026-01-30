« Assassiné au pied de l’autel » : votre téléfilm ce 30 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Assassiné au pied de l’autel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 30 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Assassiné au pied de l’autel ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Assassiné au pied de l’autel » : l’histoire, le casting

Malorie et Jon s’apprêtent à se dire oui. Pourtant, entre les tensions avec certains invités, on comprend vite que ce mariage ne fait pas l’unanimité. Au moment fatidique, alors que Jon doit prononcer ses vœux, il est soudain pris d’une violente quinte de toux. Il se met à cracher du sang et s’effondre, mourant sous les yeux horrifiés de l’assemblée.



Une enquête est aussitôt ouverte. Les soupçons se tournent rapidement vers Pamela, la mère de Malorie, après la découverte de strychnine — le poison responsable de la mort de Jon — dans le tiroir de son bureau. Mais elle n’est pas la seule à attirer l’attention des enquêteurs : Amy, la petite amie ambitieuse de Zach, le cousin de Jon, semble elle aussi cacher des zones d’ombre.

Avec : Jessica Brown-Findlay (Malorie Banks), Anna Kopacek (Bridget Stone), Jayne Heitmeyer (Pamela), Scott Gibson (Zach Stone)

Et à 16h, « Vous pouvez assassiner la mariée » (rediffusion)

Grace, une jeune infirmière, s’apprête à épouser Carlos, son compagnon qu’elle ne connaît que depuis quelques mois. Mais Jasmine, la sœur de Carlos, voit cette relation d’un très mauvais œil. Convaincue que Grace cache quelque chose, elle décide de creuser son passé.

Ses recherches mettent au jour des révélations troublantes. Grace a déjà été fiancée autrefois, mais son futur époux est mort la veille de leur mariage. Plus étonnant encore, Jasmine découvre que, quelques années plus tôt, Grace portait le prénom de Natalie et exerçait comme strip-teaseuse.

Avec : Erin Pineda (Jasmine), Ashlee Füss (Grace), Fernando Belo (Carlos), Bertila Damas (Brenda)