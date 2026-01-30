

Ça commence aujourd’hui du 30 janvier 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 30 janvier 2026 à 13h55 « Grâce à leur amitié, un bébé a pu voir le jour » (inédit)

Cet après-midi sur France 2, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit placé sous le signe de l’émotion et de la solidarité. Faustine Bollaert recevra des invités dont l’histoire prouve que l’amitié peut parfois accomplir de véritables miracles.

Le thème du jour, « Grâce à leur amitié, un bébé a pu voir le jour », met en lumière des parcours bouleversants de femmes et d’hommes qui ont fait passer le lien du cœur avant tout. Face aux obstacles médicaux, aux épreuves de la vie et aux doutes, une amie, une sœur de cœur ou un proche a tendu la main de la plus belle des manières, rendant possible un projet qui semblait inaccessible : donner la vie.



Sur le plateau, confidences sincères, souvenirs forts et retrouvailles chargées d’émotion rythmeront l’émission. Faustine Bollaert accompagnera ces témoignages avec délicatesse, laissant toute la place à ces histoires d’entraide hors du commun qui rappellent que l’amitié peut, elle aussi, changer des destins.

Et à 15h : « Infidélité : une découverte choc ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille trois femmes dont la vie a basculé à cause d’une découverte faite grâce à un objet devenu indispensable : le téléphone. Toutes ont appris l’infidélité de leur conjoint ou mari de manière inattendue. Marie-Odile, en couple depuis l’adolescence et mariée durant 37 ans, découvre que son époux entretient une relation avec l’une de ses amies ; malgré une tentative de sauver leur union, leur histoire s’achèvera. Laura, après dix ans d’amour, un mariage et une petite fille, pensait avoir construit une vie solide avec son meilleur ami devenu mari, jusqu’à ce que des publications sur les réseaux sociaux révèlent sa liaison avec un collègue ; présent sur le plateau, Kevin, l’amant, racontera la suite, tandis que Laura évoquera sa nouvelle vie. Enfin, Marine reviendra sur sa relation chaotique et la sidération ressentie en découvrant que son compagnon menait depuis toujours plusieurs histoires en parallèle.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.