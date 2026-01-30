Plus belle la vie spoiler : qui est le complice de Théo ? Noémie et Blanche découvrent... (2 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 2 février 2026 – Qui a agressé Blanche dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? C’est la question que l’on se pose alors qu’un pot de fleurs est tombé sur Blanche pendant que Théo était en garde à vue. Dans l’épisode du lundi 2 février 2026, plus de peur que de mal pour Blanche car grâce à Vadim, elle n’a été touchée qu’à l’épaule.











Au commissariat, Morgane fait une découverte choc : en fin d’interrogatoire, Théo Bonant a marmonné « tu vas prendre cher Marci ». La police pense alors qu’il savait ce qui allait arriver et qu’il a un complice ! Au Pavillon des Fleurs, l’enquête de voisinage ne donne rien : personne n’a rien vu.

A l’hôpital, Vadim est aux côtés de Blanche quand Noémie les rejoint. Vadim aimerait laisser faire la police mais Blanche et Noémie sont convaincues que d’une manière ou d’autre Théo est lié à cette nouvelle agression. Elles décident donc d’aller fouiller chez lui pendant qu’il est en garde à vue… Vadim, inquiet, les accompagne et fait le guet à l’extérieur. Mais pendant qu’elles fouillent, la police relâche Théo faute de preuves suffisantes. Vadim gagne du temps avec Théo et prévient Noémie.



Avant de quitter la chambre de Théo, Blanche et Noémie retrouvent un flyer d’une pizzéria où il a entouré les 4 derniers chiffres du numéro. Elles se rendent dans une consigne proche de la pizzéria et trouve un casier qui s’ouvre avec ce code… A l’intérieur : une photo de Morgane ! Tout laisse à penser que Morgane est donc la prochaine victime.