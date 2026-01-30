Audiences 29 janvier 2026 : le final de « Master Crimes » devant « Avis de tempête »

Audiences 29 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences hier soir avec le final de la saison 3 de « Master Crimes ». Le dernier épisode inédit a rassemblé 3,31 millions de téléspectateurs pour 19% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Avis de tempête », qui a convaincu 2,61 millions de téléspectateurs pour 15,6% de pda.

Capture TF1


Audiences 29 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Cash investigation », qui a réuni 1,15 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.

M6 suit avec la nouvelle saison inédite de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,13 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

