Audiences 7 janvier 2026 : « Il était deux fois » leader devant « Elsbeth »

Audiences 7 janvier 2026 – C’est France 2 est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec sa nouvelle série inédite « Il était deux fois ». Les deux épisodes ont réuni 2,92 millions de téléspectateurs en moyenne pour 17,2% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,35 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14% de pda.







Audiences 7 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,93 million de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

Arte suit avec la rediffusion du film « Garde à vue », qui a réuni 1,28 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



M6 suit avec sa soirée inédite « Etre une femme dans les années 60 : la grande expérience », qui a réuni 1,22 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie