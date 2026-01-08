Ici tout commence du 8 janvier : Anouk et Loup trouvent un indice capital (résumé + vidéo épisode 1346 en avance)



Ici tout commence du 8 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1346 – Loup et Anouk cherchent qui les a filmés et les fait chanter ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ils vont alors trouver un indice capital…





Ici tout commence du 8 janvier – résumé de l’épisode 1346

Après une nuit blanche, Anouk contacte Loup pour le voir au plus vite. Tous deux se retrouvent en cuisine et tentent de comprendre qui a pu les filmer. En revisionnant la vidéo, Loup parvient à identifier l’endroit d’où elle a été prise et y découvre un foulard vert de Première Année, qu’il considère comme un indice. Les soupçons se portent d’abord sur Bianca, qui pourrait se venger de ne pas avoir été choisie comme seconde, mais elle prouve qu’elle possède bien son foulard. Un nouveau message anonyme menace alors d’envoyer la vidéo à tout l’Institut si la cheffe Revero ne démissionne pas, ce qui amène Anouk à soupçonner Joséphine. Dans le même temps, Loup s’excuse auprès de Clotilde et tous deux se réconcilient, malgré une remarque insultante de Bianca.

De son côté, Fleur est très tendue après une soirée avec Lionel et Juliette. Elle s’en prend à Juliette avant de réaliser, grâce à Joséphine, que sa colère vise surtout Lionel. Elle décide de l’affronter et lui reproche de l’avoir blessée en la ghostant pendant un mois.



Billie, quant à elle, tente de se changer les idées en travaillant au studio, mais elle apprend que Romain Valdine a été condamné avec sursis. Effondrée, elle quitte les lieux. Ferdinand prend le relais, termine la recette et lui envoie une galette pour la réconforter. Touchée par son attention, Billie le remercie plus tard, sous le regard ému de Léonard.

Enfin, à l’hôtel, Milan se débrouille pour trouver des chaussures à un client et impressionne Denis. Il confie son envie de se spécialiser en conciergerie. Andréa accepte cette évolution, à condition qu’il termine son mois de cours particuliers.

Ici tout commence du 8 janvier 2026 – extrait vidéo

