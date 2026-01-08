Star Academy : artistes, duos et chansons du 13ème prime du 10 janvier 2026



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 13ème prime du samedi 10 janvier 2026 – C’est samedi qu’aura lieu le 13ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial défis des professeurs et les élèves auront la chance de performer avec Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho, et Nâdya.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 13 du 10 janvier

Les duos avec les artistes

Matt Pokora avec Léa « Si on disait »

KeBlack avec Bastiaan « Boucan » et « Melrose Place »

Sheryfa Luna avec Victor et Anouk « Il avait les mots »

Zaho avec Sarah et Bastiaan « C’est chelou » et avec Ambre Je te promets »

Nâdiya et Ambre « Et c’est parti »

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : Bastiaan, Ambre et Léa sur « Roar » de Katy Perry

La carte blanche : Sarah « Where is my husband ? » de Reye



La battle du top 3

Léa « Beautiful » de Christina Aguilera

Ambre « Nothing Else Matters » version Miley Cyrus

Bastiaan « Angels » de Robbie Williams

Les défis des professeurs

🎤 Défi vocal : Léa « L’amour est un oiseau rebelle » de Maria Callas

💃 Défi danse : Bastiaan sur « Blinding Lights » de The Weeknd

🎭 Défi théâtre : Ambre « Gigi l’amoroso » de Dalida

Les chansons des nommés

Victor en duo avec Ambre sur ?

Anouk en duo avec Bastiaan sur « Indelebile »

Battle sur « Ma révérence » de Véronique Sanson

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.