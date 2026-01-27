

Ça commence aujourd’hui du 27 janvier 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 27 janvier 2026 à 13h55 « Particularité physique : comment réussir à s’aimer ? » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert ouvre le débat sur un sujet intime et universel : comment apprendre à s’aimer quand on a une particularité physique. Cicatrices, différences visibles, handicaps ou complexes ancrés depuis l’enfance… Les invités du jour viennent raconter leur parcours, entre souffrance, regard des autres et chemin vers l’acceptation de soi. À travers leurs témoignages forts et les éclairages de spécialistes, l’émission met en lumière la reconstruction, la confiance retrouvée et la force de l’amour-propre.

Et à 15h : « Dépression : elles combattent un mal-être familial » (rediffusion)

Dans cet épisode de Ça commence aujourd’hui consacré à la dépression — une maladie qui toucherait une personne sur cinq au cours de sa vie — Faustine Bollaert reçoit trois femmes qui ont grandi auprès d’un parent souffrant de troubles dépressifs. Mathilde se souvient d’une enfance marquée par les tentatives de suicide et la souffrance de sa mère, décédée en 2019 après s’être défenestrée, laissant aujourd’hui sa fille avec un profond sentiment de culpabilité. Pauline, elle, a vu son père sombrer dans l’alcool et la violence au fil des années, et porte encore le poids de s’être éloignée géographiquement sans pouvoir l’aider davantage. Enfin, Nadia raconte avoir compris la maladie de sa mère seulement à l’âge adulte, lorsqu’elle a elle-même traversé une dépression, avec l’impression douloureuse que ce mal-être se transmet de génération en génération.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.