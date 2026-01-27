Les 12 coups de midi du 27 janvier : nouvelle victoire de Cyprien, l’étoile reste mystérieuse

Par /

Les 12 coups de midi du 27 janvier 2026, 129ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire à 1000 euros ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi poursuit son incroyable parcours et semble plus que jamais imbattable !


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 27 janvier, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien totalise ainsi 592.378 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que des projecteurs sur la photo de fond et il devrait s’agir d’un ring de boxe. D’autres indices semblent déjà se profiler et apparaitront prochainement !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

