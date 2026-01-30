Les 12 coups de midi du 30 janvier : Cyprien bientôt éliminé ? L’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 30 janvier 2026, 132ème victoire de Cyprien – Cyprien sera-t-il bientôt éliminé dans votre jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le mystère reste entier alors que le Maître de Midi a signé une nouvelle victoire avec 200 euros de gains ce vendredi midi.











Les 12 coups de midi du 30 janvier, un ring de boxe sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 593.993 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours projecteurs sur la photo de fond. Rappelons qu’il devrait s’agir d’un ring de boxe. Et un nouvel indice est entrain d’apparaitre en haut à droite mais il est toujours difficile de voir de quoi il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



