Capital du 4 janvier 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 4 janvier 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Franchises : misez peu, gagnez gros !

Quitter le salariat pour ouvrir sa propre boutique fait rêver un Français sur deux. Et la franchise apparaît comme la voie la plus simple pour se lancer. Avec des apports initiaux dès 20 000 euros, ce modèle connaît un essor spectaculaire : en 2024, 90 000 commerces ont vu le jour, soit une progression de 15 %. Mais quelles sont les clés de la réussite ? Quels revenus peut-on réellement espérer ? L’ascension sociale promise est-elle bien réelle ? Décoration, habillement, voitures d’occasion… Capital a plongé dans les arcanes de ce secteur en pleine explosion. À Montauban (Tarn-et-Garonne), Gaëlle s’apprête à ouvrir son magasin de décoration. Ancienne employée chez Centrakor, elle y engage toutes ses économies. Le début d’une success story ? Certains ont bâti de véritables empires en quelques années, comme Michael Ledoux, fondateur de Transakauto. En Alsace, Jean-Louis Mochamps a misé sur le prêt-à-porter : dix-huit boutiques aujourd’hui, valorisées 4 millions d’euros. Comment a-t-il fait ? Car toutes les franchises ne se valent pas. Quels sont les écueils à éviter avant de se lancer ?

Mal-aimés, bien payés : les métiers qui rapportent 2 500 euros par mois

Toucher au moins 2 500 euros nets par mois, avec des horaires confortables et des avantages, ça vous fait envie ? C’est possible, à condition d’oser choisir des métiers peu valorisés. Laissez tomber les idées reçues : les conditions de travail sont souvent meilleures qu’on ne l’imagine et les salaires peuvent grimper rapidement. Kevin a opté pour la lutte contre les nuisibles. Rats, frelons… son quotidien est étonnant, tout comme sa rémunération. Virginie, elle, s’est reconvertie en assistante maternelle après une carrière de préparatrice en pharmacie. Un pari gagnant : elle gagne deux fois plus, travaille depuis chez elle et décide de ses congés. Autre piste : les secteurs en manque criant de main-d’œuvre. Couvreurs, bouchers… les recruteurs déroulent le tapis rouge à des jeunes à peine majeurs. Dans l’industrie, 150 000 postes restent vacants, avec des salaires supérieurs de 10 % à la moyenne. Pour redorer l’image de ces métiers jugés pénibles, le secteur multiplie les opérations de séduction. Enquête sur ces professions délaissées qui peuvent pourtant rapporter gros.



Enfin à mon compte : rêve ou galère ?

Lucille a trouvé une idée originale en devenant « gazonnière ». Dans le Val-de-Marne, elle entretient des sépultures pour des particuliers. Un métier en plein air, en indépendante, qui lui rapporte près de 2 000 euros par mois. Et un avantage précieux : elle est libre chaque après-midi pour ses enfants. Travailler à son compte, sans patron, avec un métier porteur de sens : c’est la promesse de la micro-entreprise. En 2024, plus de 700 000 Français ont franchi le pas, soit une hausse de 16 %. Mais combien parviennent réellement à en vivre ? Aline, 32 ans, s’est lancée comme photographe. Difficulté : le marché est saturé et percer s’avère compliqué. En moyenne, un micro-entrepreneur gagne 670 euros par mois. Pour augmenter leur visibilité et leurs revenus, près de 30 % passent par des plateformes de mise en relation. La plus connue : Wecasa, géant des services à domicile. Désormais, ces plateformes se développent aussi dans la restauration ou la santé. En coulisses : comment séduisent-elles indépendants et clients ? Qui tire vraiment profit de ce modèle ? Enquête sur ces nouveaux acteurs qui transforment en profondeur le monde du travail.