Star Academy : qui a été éliminé lors du 200ème prime ? (résumé + replay du 3 janvier 2026)

Star Academy, résumé du prime 12 du samedi 3 janvier 2026 – C’est parti pour le prime de des évaluations de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le prime sur un medley des hymnes des anciennes saisons.





Ambre ouvre la soirée sur sa carte blanche sur « Corida » de Francis Cabrel.







Place ensuite à Lara Fabian, qui chante avec Victor « La différence ». Kamel et Matthieu le félicite.

Karine (Star Ac 1) chante avec Léa sur « I’m Outta Love » d’Anastacia. Houcine (Star Ac 2) chante avec Bastiaan sur « L’envie » de Johnny Hallyday. Michal (saison 3) chante « Viens jusqu’à moi » avec Anouk. Cynthia (saison 6) chante avec Sarah sur « Greatest love of all » de Whitney Houston.



Place à la battle du top 3 sur « A corps perdu » de Grégory Lemarchal. Papy vote Léa, Hugues vote Léa, Oscar vote Sarah, Marlène vote Léa, Alexia vote Basitaan, Michaël vote Sarah, Matthieu vote Sarah, Sofia vote Sarah, Cécile vote Sarah, Kamel vote Léa, Malika vote Sarah, Jonathan vote Sarah. Sarah remporte l’immunité !!

Héléna chante « Capuche » avec Anouk.

Magnéto Star Ac Mix

Les académiciens nous offre un medley Disney.

On enchaine sur le tableau chanté / dansé de Sarah. Kamel est debout et annonce qu’elle a été exceptionnelle !

Nouveau medley avec les anciens. Karima chante « Au café des délices » avec Théo, Aurélie Konaté chante « Calling you » avec Victor et Emma Daumas chante « Tu sauras » avec Bastiaan.

Ebony chante « Creep » avec Théo.

Pour les 20 ans de la saison 5, les anciens élèves interprètent leur hymne « Je ne suis pas un héros » avec les académiciens.

Ambre reçoit ensuite un message vidéo de Michel Polnareff, qui la félicite pour son interprétation de « Lettre à France » en évaluation.

Place aux chansons des nominés. Anouk chante « Message personnel » de Françoise Hardy. Théo enchaine sur « The Scientist » de Coldplay. Et Victor chante « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine. Matthieu Gonet félicite Victor, qui a passé une semaine difficile en étant malade.

Anisha Jo chante « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » avec Léa.

Lucie chante « Je vais t’aimer » avec Bastiaan, Léa (Star Ac 2022) chante avec Léa « Listen », et Magalie Vaé (gagnante de Star Ac 5) chante « Je viens du sud » avec Ambre.

Nikos annonce que Léa de la Star Ac 2022 a accouché d’une petite fille prématurée mais en bonne santé.

Surprise pour Nikos avec un magnéto contenant des messages des anciens pas présents ce soir. Et tout le monde chante « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Il est très ému.

Théo éliminé

00h20 : C’est l’heure du verdict. Victor et Anouk sont sauvés, Théo est éliminé.

Star Academy 2025, le replay du prime du 3 janvier

