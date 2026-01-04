« Les tontons flingueurs » : votre film ce soir sur France 2 (4 janvier 2026)



« Les Tontons flingueurs », le film culte du cinéma qu’on ne présente plus, est rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Signé Georges Lautner, il met en scène quelques monstres sacrés tels que Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre ou bien encore Francis Blanche.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Les Tontons flingueurs » : l’histoire

À la tête d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une existence paisible et sans remous lorsqu’un télégramme le convoque d’urgence à Paris. Il arrive juste à temps pour assister aux derniers instants d’un vieil ami, Louis, surnommé « le Mexicain », qui lui confie à la fois ses affaires peu recommandables et la responsabilité de sa fille, Patricia. Dès lors, les complications ne font que commencer…

Le saviez-vous ?

📽️ Au départ c’est Jean Gabin qui devait tenir le rôle principal, à savoir celui de Fernand Naudin. Mais Georges Lautner parviendra à convaincre la production d’opter pour Lino Ventura.



📽️ Un film culte ? Oui aujourd’hui en effet. Mais lors de sa sortie, le film s’est fait descendre en flèche par la critique.

📽️ Ambiance tendue entre Lino Ventura et Francis Blanche ? Disons que les deux acteurs n’avaient pas du tout la même conception du travail ce qui ne fut évident pour personne. Georges Lautner parviendra toutefois à en faire une force.

📽️ Lors de sa sortie en salles en 1963, il a réuni plus de 3 millions de spectateurs.

Vidéo

Et on finit comme toujours avec la bande-annonce de votre film…