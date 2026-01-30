Cassandre du 30 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3



Cassandre du 30 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 30 janvier 2026 : vos épisodes de ce soir

« Le secret de la ruche » : Cassandre se penche sur la mort de Ludovic Keller, 45 ans, licencié six mois plus tôt d’une exploitation agricole pour avoir employé des pesticides alors que la ferme se présentait comme 100 % bio. L’alerte avait été donnée par les apiculteurs voisins, inquiets face au comportement soudainement agressif de leurs abeilles. Keller a-t-il payé de sa vie cette entorse aux règles ? Pour quelle raison avait-il eu recours à ces produits ? Était-ce de sa propre initiative ou avec la complicité d’une gérante farouchement opposée au bio ? Pour comprendre, Cassandre et son équipe s’immergent dans l’univers discret de l’agriculture biologique. Mais derrière le calme apparent de la nature, les révélations qu’ils vont mettre au jour sont loin d’être paisibles.

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prévost, Emilie Gavois-Kahn, Luca Malinowski



« Secret assassin » : Cassandre hérite d’une affaire troublante : Lola Perrin, 25 ans, a été retrouvée morte dans un hangar à bateaux. Un détail glaçant retient immédiatement l’attention des enquêteurs : c’est précisément à cet endroit qu’Alice Bellanger avait été découverte assassinée dix ans plus tôt, selon un mode opératoire identique. Or, Victor Sénac, suspecté à l’époque du meurtre d’Alice, vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. A-t-il recommencé, reproduisant trait pour trait un crime vieux d’une décennie ? Pour Cassandre, la coïncidence paraît presque trop évidente. Refusant de se contenter d’un coupable idéal, elle explore chaque piste afin de démêler la vérité.

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Sophie Duez, Anne Richard, Sören Prévost, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.