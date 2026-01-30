Le Gala des Pièces Jaunes : artistes et programme du concert ce soir sur France 2 (30 janvier 2026)



Le Gala des Pièces Jaunes du 30 janvier 2026 – C’est le concert évènement du Gala des Pièces Jaunes qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Suite au succès des éditions passées, France Télévisions et Electron Libre Productions (Groupe Mediawan) s’associent une nouvelle fois à la Fondation des Hôpitaux pour offrir un événement unique, mettant en avant une programmation exceptionnelle d’artistes de renom, et se déroulant à la Paris La Défense Arena.





A voir sur France 2 dès 20h50 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le Gala des Pièces Jaunes 2026 : les artistes présents ce soir

Comme chaque année, des artistes français et internationaux répondront présents, parmi lesquels Christina Aguilera, Stray Kids, G-Dragon, Gims, Charlotte Cardin, Mika, Gautier Capuçon, Bob Sinclar ou encore Khatia Buniatishvili.

Pour cette nouvelle édition, de grandes figures de la scène musicale se mobilisent afin de récolter des fonds destinés à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés ou en difficulté. Réunis autour de cette cause essentielle à Paris La Défense Arena, ils offriront un spectacle unique, rythmé par des performances fortes et des collaborations inédites.



Sur scène se succéderont notamment Christina Aguilera, Stray Kids, A$AP Rocky, Gims, G-Dragon, Future, Charlotte Cardin, Bob Sinclar, Davido, Mika, Gautier Capuçon, La Mano, Khatia Buniatishvili, Ibrahim Maalouf, Jakub Józef Orliński et La Femme. Ils seront accompagnés par l’Orchestre Lamoureux, placé sous la direction d’Adrien Perruchon.

Stars de la pop et grands noms du classique uniront ainsi leurs talents pour offrir une soirée riche en émotions et faire de ce Gala des Pièces Jaunes un rendez-vous musical et solidaire absolument incontournable.

À qui servent les Pièces jaunes ?

Depuis trente-sept ans, l’opération Pièces Jaunes s’impose comme le grand élan de solidarité du début d’année, symbolisé par sa célèbre tirelire. Grâce à cette mobilisation, la Fondation des Hôpitaux a pu financer près de 10 000 projets au sein d’établissements de santé pédiatriques, qu’ils soient publics ou privés à but non lucratif.

Des tirelires aux dons digitaux : mille façons de s’engager

La campagne Pièces Jaunes se tiendra cette année du 7 janvier au 7 février 2026. À cette occasion, la célèbre tirelire fera son grand retour pour collecter des pièces au profit des enfants et adolescents hospitalisés. La Fondation des Hôpitaux invite les écoles, les familles, les établissements de santé et les entreprises à retirer leur tirelire dans l’un des 8 000 bureaux de poste participants à partir du 7 janvier, afin de participer à la collecte. Une fois remplie, chaque tirelire pourra être rapportée en bureau de poste ou déposée dans une borne Coinstar/Eurocycler jusqu’au samedi 7 février 2026.