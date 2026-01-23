« Danse avec les Stars » : ce soir, le lancement de la saison 15 (23 janvier 2026)



Danse avec les Stars du 23 janvier 2026, lancement de la saison 15 sur TF1 – C’est ce vendredi soir que Camille Combal donnera le coup d’envoi de la saison 15 de « Danse avec les Stars ».





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Ce vendredi soir, TF1 donne le coup d’envoi de la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Sur le mythique parquet de DALS, de nouvelles personnalités d’exception s’apprêtent à relever le défi d’une compétition aussi spectaculaire qu’exigeante.

Depuis 15 ans, Danse avec les Stars fait vibrer la France : 149 célébrités – 76 femmes et 73 hommes – ont déjà foulé la piste de danse la plus célèbre du pays, épaulées par 30 danseurs professionnels. Sous l’œil de 14 caméras, près de 1 950 chorégraphies ont été réalisées, sublimées par plus de 880 costumes.



Côté jury, le quatuor emblématique est de retour : Fauve Hautot, Mel Charlot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux reprennent place pour juger, encourager et faire vibrer cette nouvelle saison qui s’annonce déjà spectaculaire.

Danse avec les Stars, les couples de la saison 14

Pour cette nouvelle édition, une distribution inédite se lance à l’assaut du parquet (la moitié passera se soir et la seconde sur le 2ème prime) :

Laure Manaudou, championne olympique, avec Christian Millette

Julien Lieb, chanteur, avec Elsa Bois

Stéphane Bern, animateur, avec Calisson Goasdoué

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, avec Yann-Alrick Mortreuil

Ian Ziering, acteur, avec Denitsa Ikonomova

Emma, chanteuse, avec Dorian Rollin

Juju Fitcats, youtubeuse et animatrice, avec Jordan Mouillerac

Philippe Lellouche, comédien, avec Katrina Patchett

Maghla, streameuse la plus suivie de France, avec Adrien Caby

Samuel Bambi, humoriste, avec Ana Riera

Lucie Bernardoni, chanteuse, parolière et coach vocale, avec Christophe Licata

Marcus, influenceur, et sa partenaire Marie Denigot

Danse avec les Stars du 23 janvier 2026, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette première soirée de Danse avec les Stars saison 15.