Audiences 22 janvier 2026 : « Master Crimes » leader devant « La fille dans les bois »

Audiences 22 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences hier soir avec la suite de la saison 3 de « Master Crimes ». Le seul épisode inédit de la soirée a rassemblé 3,33 millions de téléspectateurs pour 18,6% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « La fille dans les bois », qui a convaincu 2,17 millions de téléspectateurs pour 12,9% de pda.







Audiences 22 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a réuni 1,34 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

M6 suit avec la nouvelle saison inédite de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,24 million de téléspectateurs pour 6,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie