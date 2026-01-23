« Bêtes de flic » : le téléfilm inédit avec Fred Testot ce soir sur France 2 (23 janvier 2026)



« Bêtes de flic » au programme TV du vendredi 23 janvier 2026 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Bêtes de flic », porté par Fred Testot et Ophélia Kolb.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Bêtes de flic, présentation

Jean-François, dit Jeff (Fred Testot), capitaine aguerri de la BAC, s’est entièrement consacré à son travail, quitte à négliger sa vie de famille. Le jour de l’anniversaire de sa fille, une opération contre des trafiquants bascule dans le drame : grièvement touché, il tombe dans le coma. À son réveil, il découvre une faculté incroyable : il peut comprendre les animaux. Entouré de ces alliés à plumes, à poils et à écailles, Jeff élucide des enquêtes redoutables tout en se réinventant, en policier hors du commun et en père déterminé à se racheter.

Le casting

Avec Fred Testot (Jeff), Ophélia Kolb (Angèle), Benicia Makengele (Vanessa Tamac), David Salles (Boris), Lilea Le Borgne (Stella), Justine Viotty (Nadia), Iliana Belkhadra (Lila), R.Jonathan Lambert (le psy)…



Extrait vidéo