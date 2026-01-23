« Bêtes de flic » : le téléfilm inédit avec Fred Testot ce soir sur France 2 (23 janvier 2026)

Publicité
« Bêtes de flic » au programme TV du vendredi 23 janvier 2026 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Bêtes de flic », porté par Fred Testot et Ophélia Kolb.
A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV
Bêtes de flic, présentation
Jean-François, dit Jeff (Fred Testot), capitaine aguerri de la BAC, s’est entièrement consacré à son travail, quitte à négliger sa vie de famille. Le jour de l’anniversaire de sa fille, une opération contre des trafiquants bascule dans le drame : grièvement touché, il tombe dans le coma. À son réveil, il découvre une faculté incroyable : il peut comprendre les animaux. Entouré de ces alliés à plumes, à poils et à écailles, Jeff élucide des enquêtes redoutables tout en se réinventant, en policier hors du commun et en père déterminé à se racheter.
Le casting
Avec Fred Testot (Jeff), Ophélia Kolb (Angèle), Benicia Makengele (Vanessa Tamac), David Salles (Boris), Lilea Le Borgne (Stella), Justine Viotty (Nadia), Iliana Belkhadra (Lila), R.Jonathan Lambert (le psy)…
