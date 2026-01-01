Demain Nous Appartient du 1er janvier : Pedro enlève Orso, Georges fait une proposition à Mélody (résumé + vidéo épisode 2109 en avance)



Demain nous appartient du 1er janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2109 de DNA – Sofia a été agressée et Pedro a enlevé Orso ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». De son côté, Georges apprend le départ de Mélody et lui fait une proposition pour Bastien…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 1er janvier 2026 – résumé de l’épisode 2109

En pleine nuit, Aurore et Martin retrouvent Sofia inconsciente dans sa voiture. À l’hôpital, elle explique avoir fui avec Orso pour éviter son placement à l’ASE, avant d’être agressée sur la route par Pedro, qui est ensuite parti avec le bébé.

Pedro est désormais officiellement soupçonné. En fuite avec Orso, il tente de rejoindre son père mais fait demi-tour en apercevant la police. Alain est chargé par Martin de convaincre son fils de se rendre, mais Pedro lui demande de l’aider à faire passer l’enfant en Espagne…



De son côté, Mélody confirme son déménagement à Béziers. Georges lui propose de garder Bastien à Sète, le temps qu’il termine sa scolarité. Après une discussion sincère avec son fils, Mélody accepte et part seule.

Enfin, après une soirée et une nuit avec Romain, Noor est persuadée que leur relation débute. Mais rongé par la culpabilité, Romain rompt brutalement avec elle. Très affectée, Noor se confie à Soraya, qui garde espoir pour la suite.

VIDÉO Demain nous appartient du 1er janvier 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.