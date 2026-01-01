Star Academy estimations : Anouk loin devant Victor, Théo en retard (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette onzième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Anouk, Théo et Victor.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Anouk qui est largement en tête avec 48% des votes.







Victor est 2ème mais loin derrière avec 30%. Quant à Théo, il est en retard avec seulement 21,8% des votes de notre sondage ce matin.



Rappelons que cette semaine encore, les téléspectateurs votent pour sauver deux des trois nominées. Le dernier sera définitivement éliminé et ne retournera pas à Dammarie-les-Lys.

Qui doit rester au château ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

SONDAGE nominations semaine 11

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.