« Le concert du Nouvel An », c’est ce matin sur France 2 (1er janvier 2026)

En ce premier jour de l’année 2026, c’est le traditionnel « Concert du Nouvel An » qui vous attend ce matin sur France 2.





A découvrir dès 11h15 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Le concert du Nouvel An » : présentation

La tradition est une nouvelle fois au rendez-vous : comme chaque 1er janvier, le Concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne s’impose comme l’événement majeur de la musique classique. Cette édition revêt un caractère particulier puisqu’elle marque la toute première direction de Yannick Nézet-Séguin à la tête de la prestigieuse formation.

Depuis dix ans, ce concert est devenu un passage incontournable pour commencer l’année en musique. Stéphane Bern prolonge d’ailleurs le plaisir en invitant les téléspectateurs à le suivre dans une nouvelle escapade au cœur de la foisonnante ville de Vienne.



Le Philharmonique de Vienne attend avec enthousiasme cette première collaboration pour le Concert du Nouvel An. Daniel Froschauer, chairman professor de l’orchestre, souligne l’importance artistique de ce rendez-vous : « Notre collaboration avec Yannick Nézet-Séguin a débuté en 2010 lors de la Semaine Mozart à Salzbourg. Depuis, un lien artistique étroit s’est construit à travers de nombreux concerts à Vienne, Salzbourg et en tournée. Le Concert de la Nuit d’été 2023, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, demeure un moment inoubliable. Il compte aujourd’hui parmi nos partenaires artistiques les plus essentiels. Ensemble, nous avons imaginé un programme dynamique et varié pour le Concert du Nouvel An 2026, mettant à l’honneur des œuvres de la dynastie Strauss, de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè, Hans-Christian Lumbye, ainsi que de Josephine Weinlich et Florence Price. Cette édition proposera cinq œuvres inédites au Concert du Nouvel An. »

Au-delà de l’excellence musicale, ce concert incarne la volonté du Philharmonique de Vienne, en tant qu’ambassadeur musical de l’Autriche, de transmettre au monde entier un message de Nouvel An placé sous le signe de l’espoir, de l’amitié et de la paix.