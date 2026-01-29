Demain Nous Appartient du 29 janvier : Roxane quitte Sara ! (résumé + vidéo épisode 2129 en avance)



Demain nous appartient du 29 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2129 de DNA – Vahina continue de semer le trouble entre Sara et Roxane ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Roxane va poser une ultimatum à Sara, qui va refuser de faire partir Vahina. Roxane va alors s'en aller !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 29 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2129

Vahina cache le portefeuille de Roxane dans le canapé. Quand Roxane et Sara le cherchent, Sara le retrouve et pense que sa femme l’a mal rangé, malgré les soupçons de Roxane contre Vahina… Roxane demande à Karim d’enquêter sur Vahina, mais il refuse, soulignant sa jalousie. Roxane confronte alors Vahina au Spoon et lui demande de partir, l’accusant de mentir et de séduire Sara. Vahina se défend et affirme qu’elle ne partira que si Sara le lui demande.

Plus tard, Roxane et Sara sentent une forte odeur de gaz chez elles : un bouton était resté ouvert. Vahina dit avoir oublié de l’éteindre. Roxane pense à un acte volontaire, Sara la défend. Roxane pose un ultimatum : Vahina part ou elle s’en va avec leur fille. Sara refuse de la mettre dehors la nuit, Roxane prépare sa valise.



Aux Halles, Philippine discute avec Aaron, escort, qui dit faire ce travail pour surmonter son deuil. Il confie ensuite à Soraya qu’il n’est pas à l’aise dans ce milieu ; elle lui conseille de se protéger.

Gloria renonce à emménager avec Adam, jugeant cela trop rapide. Elle envisage de congeler ses ovocytes et Soizic propose de l’accompagner.

Au lycée, Violette et Bastien recrutent pour leur association. L’idée d’Esmée d’aider à écouler des invendus est retenue. Ellie avoue à Samuel s’être inscrite pour se rapprocher de Violette, pour laquelle elle a des sentiments. Plus tard, Violette, contrariée, redoute d’aller aux Halles par peur d’y croiser Judith.

