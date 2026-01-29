

Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2026 à 13h55 « Soumission chimique : on les a droguées à leur insu » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert propose un numéro inédit et particulièrement fort de Ça commence aujourd’hui, consacré à un sujet encore trop méconnu et pourtant dramatique : la soumission chimique.

Intitulée « Soumission chimique : on les a droguées à leur insu », l’émission donne la parole à plusieurs femmes qui racontent comment leur vie a basculé après avoir été droguées sans le savoir, souvent dans des contextes festifs ou du quotidien. Derrière ces récits bouleversants, un même mécanisme : la perte de contrôle, les trous de mémoire, puis la découverte d’une agression — et le long chemin pour comprendre, se reconstruire et faire reconnaître les faits.



Autour d’elles sur le plateau, des spécialistes — médecins, juristes et associations d’aide aux victimes — viennent éclairer les signes qui doivent alerter, expliquer comment agissent ces substances, et rappeler les démarches possibles pour porter plainte et être accompagnée. L’objectif de l’émission : briser le silence, informer, et aider à prévenir ces violences invisibles.

Un rendez-vous fort en témoignages et en informations essentielles, fidèle à la mission de l’émission : mettre des mots sur les blessures pour amorcer la reconstruction.

Et à 15h : « Elodie Kulik : le combat d’un père pour connaître la vérité sur le meurtre de sa fille » (rediffusion)

Ce numéro est consacré à une affaire qui a profondément marqué la France : le meurtre d’Élodie Kulik, 24 ans, assassinée en 2002. Sur le plateau, son père, Jacky Kulik, revient avec émotion sur le combat de toute une vie qu’il a mené pour faire éclater la vérité sur les circonstances de la mort de sa fille et retrouver ses meurtriers. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre l’émission en intégralité, chaque témoignage est également disponible séparément, sous forme de récits de 15 à 25 minutes. Comme chaque jour dans Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille des femmes et des hommes venus confier les événements marquants qui ont bouleversé leur existence.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.