Demain Nous Appartient du 7 janvier : que cherche Basile ? Les filles effrayées (résumé + vidéo épisode 2113 en avance)

Demain nous appartient du 7 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2113 de DNA – Rien ne va se passer comme prévu pour Chloé et Raphaëlle dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, elles entendent des tirs pendant leur randonnée avec Maud et Judith. Et le soir, en plein orage, elles entendent un homme appeler à l'aide…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 7 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2112

Au gîte, Raphaëlle et Chloé retrouvent Basile, qui a préparé le petit déjeuner mais semble mal connaître les lieux. Il récupère les clés de la voiture de Chloé pour les confier au garagiste. Plus tard, alors que les deux jeunes femmes cherchent des bâtons de randonnée, Basile leur fournit du matériel sans savoir les renseigner sur les itinéraires, tout en confirmant que la voiture a bien été prise en charge.

Lors d’un pique-nique avec Maud et Judith, les quatre amies sont prises de panique après avoir entendu des tirs de plus en plus proches, sans savoir qu’ils sont provoqués volontairement par Basile. Effrayées, elles font demi-tour et décident de rentrer dès le lendemain. Dans la soirée, un violent orage coupe l’électricité du gîte et elles entendent un homme appeler à l’aide.

À Sète, Erica découvre un bouquet de fleurs sur son bureau. Pensant d’abord qu’il vient de Bart, elle apprend ensuite que ce n’est pas le cas et suppose qu’il s’agit de son admirateur sur les réseaux sociaux, Aragon23. Les fleurs, des myosotis, symbolisent l’amour éternel. Gênée par son insistance, Erica finit par lui répondre qu’elle est en couple et lui demande de la laisser tranquille.



Après le départ d’Orso avec sa mère, Aurore et William ressentent son absence. Soraya et Gabriel reparlent de leur désir d’enfant : très motivé, Gabriel multiplie les efforts, tandis que Soraya se sent dépassée et confie à Noor et Victoire qu’elle envisagerait l’adoption, sans parvenir à en parler à Gabriel.

Aux Halles, Karim assiste à un échange tendu entre Romain et Émilie. Touché par son calme et son empathie, il l’invite au club de tir, une activité qu’elle apprécie. De leur côté, Diane et Esmée s’interrogent sur l’évolution de la relation entre leur mère et Karim…

VIDÉO Demain nous appartient du 7 janvier 2026 – extrait de l’épisode

