Plus Belle La Vie du 7 janvier 2026 : Mirta doute de Martin, la police avance (résumé + extrait vidéo épisode 492 en avance)

Plus belle la vie du 7 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 492 de PBLV – Mirta doute des accusations de Martin cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la police avance pour comprendre ce qui s’est réellement passé entre Idriss et Martin…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 janvier 2026 – résumé de l’épisode 492

Idriss retrouve Jean-Paul, qui confirme ce que Louisa lui a dit : Lucie connaît Martin. Elle savait pour le vol du téléphone mais, quand elle a compris qu’il l’accusait de violences policières, elle s’est braquée, a crié et lui a claqué la porte au nez. Jean-Paul se veut rassurant, mais Idriss s’inquiète : Martin le déteste et n’a aucune limite.

Au commissariat, Patrick annonce à Stanislas et Ariane qu’Idriss est suspendu le temps de l’enquête. Ariane est choquée et convaincue de son innocence, tandis que Stanislas l’enfonce. Patrick leur demande d’enquêter, Stanislas évoque une enquête de proximité faute de caméras.



Mirta est avec Luna, elles partent de Mattin. Mirta doute de la parole de Martin et s’interroge sur Idriss. Mais Luna refuse de mettre la parole de son petit-fils en doute… Martin écoute la conversation en souriant. Pendant ce temps là, Louisa retrouve Idriss au bar et comprend qu’il est mis à pied. Il se sent lâché par tous, sauf par elle. En évoquant la voiture contre laquelle Martin aurait été plaqué, Idriss a une idée et appelle Ariane : il tient une piste.

Ariane et Stanislas retrouvent la voiture : des caméras intégrées ont pu filmer la scène. Ils alertent la propriétaire et consultent les images. Au même moment sur la place, Lucie rejoint Martin. Elle dit croire ses accusations contre Idriss et se dit de son côté. Touché, Martin lui annonce avoir quelque chose de grave à lui révéler, tandis qu’Ariane et Stanislas découvrent enfin la bonne vidéo.

Au Mistral, Gabriel croise Léa, qui lui apprend qu’elle emménage sur la place avec Babeth et Patrick dans un appart sur la place. Gabriel est surpris qu’ils continuent la coloc en famille et lui conseille de ne rien dire aux patients. Plus tard, Babeth et Léa déballent leurs cartons dans le nouvel appartement : Babeth trouve l’appart trop résonnant, Léa ne remarque rien. Dans l’immeuble, Babeth croise Fleur, qui est sa voisine de palier et s’apprête à louer son appartement et accepte de le lui faire visiter.

La juge Colbert convoque Vanessa et Ulysse : un mail daté du 23 juillet, retrouvé parmi les pièces saisies, prouverait qu’elle était informée et complice des malversations d’Octalis. Vanessa nie l’avoir écrit, Ulysse conteste la pièce, mais la juge les met en garde sur leur stratégie. Plus tard, Vanessa, Ulysse et leur avocat cherchent qui l’a piégée : Ulysse soupçonne Ophélie, Vanessa pense à Apolline, l’avocat évoque un ennemi professionnel. Vanessa, affaiblie par une migraine, est abattue. Ulysse la pousse à maintenir sa masterclass à la fac : elle doit afficher une image de combattante.

VIDÉO Plus belle la vie du 7 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.