

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 7 janvier 2026, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 7 janvier 2026 à 13h55 « Achats, alcool, médicaments : elles ont mis leur famille en danger »

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit et bouleversant sur France 2. Faustine Bollaert donne la parole à des femmes dont les addictions — achats compulsifs, alcool ou médicaments — ont peu à peu fait basculer leur quotidien. Derrière ces dépendances, ce sont des familles entières qui se sont retrouvées en danger, prises dans une spirale de mensonges, de dettes et de souffrance. À travers des témoignages forts et sincères, l’émission met en lumière les mécanismes de l’addiction, ses conséquences, mais aussi les chemins possibles vers la prise de conscience et la reconstruction.

Et à 15h : « Un début de vie cabossé, et à force de volonté, elles ont forgé leur destin ! » (rediffusion)

Sur le plateau de Faustine Bollaert, trois destins hors du commun se racontent : Perrine Goulet, aujourd’hui députée de la 1ʳᵉ circonscription de la Nièvre et présidente de la délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale, a grandi en foyer de l’Aide sociale à l’enfance après la mort de sa mère à 9 ans, dans un environnement marqué par la violence, une épreuve fondatrice de son combat actuel pour protéger les enfants ; Kelly, confrontée très jeune à une mère défaillante, est élevée par sa grand-mère jusqu’à ses 11 ans avant de passer par des familles d’accueil, un parcours difficile qui nourrit sa détermination et la conduit à créer sa marque de produits pour cheveux frisés, la propulsant au rang de multimillionnaire ; enfin, Anne-Sophie, née sous X et adoptée à 8 mois par des parents aimants, a longtemps cherché son identité, trouvant dans le métier de comédienne un moyen de combler ce manque, avant qu’un test ADN ne lui permette en 2022 de retrouver sa sœur biologique.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.