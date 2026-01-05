Demain Nous Appartient spoiler : Alex et Jordan inquiets face à la disparition de... (vidéo épisode du 8 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Alex et Jordan vont s’inquiéter dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Chloé, Raphaëlle, Judth et Maud sont injoignables !











Jordan vient interroger Alex aux Halles, il n’a aucune nouvelle de Judith et n’arrive pas à la joindre. Alex le rassure : elles sont en zone blanche, sans aucun réseau ! Jordan reste inquiet, il lui parle des orages qui tombent actuellement sur le lieu de leurs vacances… Alex, qui n’était pas au courant, réalise qu’il n’a pas réussi à les avoir sur le téléphone fixe et décide donc de rappeler.

Mais Alex découvre que la messagerie du téléphone fixe du gîte est saturée. Il commence lui aussi à s’inquiéter, les filles semblent avoir disparu… Il donne le numéro à Jordan, le premier qui arrivera à les avoir prévient l’autre.

Mais qu’est-il arrivé ?



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2114 du 8 janvier 2026 : Alex et Jordan inquiets

