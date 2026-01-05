Quotidien du 5 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par

Quotidien du 5 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Capture TMC


Quotidien : les invités du 5 janvier 2026

🎤 Jeanne, Mélissa et Théo – les derniers éliminés de la Star Academy

📘 Philippe Corbé — « Armes de distraction massive », éd. Grasset


🎤 Artus — À La Défense Arena les 27 et 28 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 5 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

