N’oubliez pas les paroles du 5 janvier 2026 : Jade continue et s’approche déjà d’un cap

N’oubliez pas les paroles du 5 janvier 2026, 12 victoires pour Jade – Jade a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise déjà 77.000 euros de gains en 12 victoires !











N’oubliez pas les paroles du lundi 5 janvier 2026, Jade continue

Dans le détail ce lundi soir, Jade a remporté 1000 euros sur la première émission et la jolie somme de 10.000 euros sur la deuxième émission. Elle sera de retour mardi soir et pourrait déjà franchir le cap des 100.000 euros !

N’oubliez pas les paroles du 5 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.