Demain Nous Appartient spoiler : Chloé culpabilise face à Maud qui... (vidéo épisode du 16 janvier)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que les choses vont mal tourner pour Maud dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, la jeune femme va être opérée d’urgence et elle risque de perdre son bras !











Chez les Delcourt, Chloé n’a pas dormi de la nuit. Elle culpabilise et est très inquiète pour Maud… Alex et Judith sont là pour la soutenir, convaincus qu’elle a fait ce qu’il fallait.

Mais Chloé regrette, elle n’aurait pas du remettre l’épaule de Maud en place alors qu’elle n’avait jamais fait ça avant. Elle n’a pas de nouvelles de l’opération de Maud et craint le pire. Diego les rejoint, il a eu Raphaëlle au téléphone… Maud dort encore, ils attendent le bilan et le verdict de Marianne.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2120 du 16 janvier 2026 : Chloé s’en veut

