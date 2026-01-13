Coupe de France : suivre Bayeux / Marseille en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Bayeux / Marseille en direct, live et streaming ce mardi 13 janvier 2026 – Place à la Coupe de France ce mardi soir à la télé. L’Olympique de Marseille se déplace au FC Bayeux.





A suivre ce soir sur beIN Sports, coup d’envoi à 21h.







Ce mardi, le Bayeux FC, club de Régional 1 (6e division), affronte l’Olympique de Marseille en 16ᵉ de finale de la Coupe de France au Stade Michel-d’Ornano à Caen. C’est une affiche historique pour Bayeux, petit poucet de la compétition après avoir éliminé des équipes de niveaux supérieurs pour atteindre ce stade — une véritable fête populaire et un rêve de faire tomber l’un des géants du football français.

Marseille, confronté à un début d’année un peu compliqué (défaite au Trophée des Champions et en Ligue 1), se présente comme grand favori mais sait que les pièges de la Coupe de France peuvent réserver des surprises.



Bayeux / Marseille- Composition des équipes

🔵 FC Bayeux (composition officielle) : Lecanu – Lefèvre, Delain (c), Jouan – Mayette, Lemasson, Marazzi, Cathrine – Aubel – Guillotte, Renaux

🔵 Marseille (composition officielle) : De Lange – Murillo, Pavard, Medina (c), Emerson – Nadir, O’Riley – Greenwood, Gomes, Traoré – Gouiri

Bayeux / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Bayeux / Marseille, 16ème de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir sur beIN Sports.