Coupe de France : découvrez les affiches des 8èmes de finale

Coupe de France 2025/2026, les affiches des 8èmes de finale – La Coupe de France connaît désormais ses affiches des 8es de finale, avec un programme alléchant mêlant chocs entre clubs de Ligue 1 et confrontations plus ouvertes entre équipes de divisions inférieures. Le tirage au sort promet une nouvelle fois du spectacle dans la plus vieille compétition nationale. Ces rencontres auront lieu la semaine du 4 février.











Parmi les rencontres à suivre, l’Olympique de Marseille affrontera le Stade Rennais. Les Phocéens ont validé leur qualification en s’imposant face à Bayeux (R1) et défieront désormais une solide équipe rennaise, habituée aux joutes européennes.

Autre duel très attendu, RC Strasbourg – AS Monaco opposera deux formations de Ligue 1, avec un véritable test pour les Alsaciens face à l’un des cadors du championnat. L’Olympique Lyonnais, de son côté, partira favori à domicile face au Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2, mais devra se méfier d’un adversaire capable de créer la surprise.

Le Paris FC, tombeur surprise du Paris Saint-Germain hier soir, recevra le FC Lorient dans un affrontement 100 % L1, tandis que Toulouse FC accueillera Amiens SC avec l’objectif de poursuivre son parcours dans la compétition. À noter également un duel entièrement L2 entre le Stade de Reims et Le Mans FC, ainsi que ESTAC Troyes – RC Lens, où les Sang et Or tenteront d’éviter le piège aubois.



Enfin, l’OGC Nice sera opposé à Montpellier, pour un derby du sud qui s’annonce disputé.

Ces 8es de finale confirment une nouvelle fois le charme unique de la Coupe de France, où chaque match peut réserver son lot de surprises.

Liste complète des 8es de finale de la Coupe de France

Toulouse FC (L1) 🆚 Amiens SC (L2)

RC Strasbourg Alsace (L1) 🆚 AS Monaco (L1)

Stade de Reims (L2) 🆚 Le Mans FC (L2)

OGC Nice (L1) 🆚 Montpellier HSC (L2)

Olympique Lyonnais (L1) 🆚 Stade Lavallois MFC (L2)

Olympique de Marseille (L1) 🆚 Stade Rennais (L1)

FC Lorient (L1) 🆚 Paris FC (L1)

ESTAC Troyes (L2) 🆚 RC Lens (L1)