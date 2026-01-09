Demain Nous Appartient spoiler : Erica apprend une nouvelle choc (vidéo épisode du 14 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Erica va apprendre une nouvelle choc dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Sara fait le lien entre Basile et l’enquête sur le harcèlement que subit Erica.











Et on peut dire qu’Erica ne s’attendait pas à ça ! Sara annonce que son frère, Basile, tient un gîte dans les Cevennes. Erica est sous le choc, elle n’a pas de nouvelles de son frère depuis des années et ne le croyait pas si près d’elle…

Sauf que quand Sara sort le portrait robot de Basile, Erica est formelle : ce n’est pas lui ! Elle montre une photo de son frère jeune, ça ne correspond. Le Basile qui a accueillit Chloé, Raphaëlle et leurs filles a donc usurpé l’identité du frère d’Erica…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2118 du 14 janvier 2026 : Sarah fait lien entre Basile et Erica

