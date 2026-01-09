Quotidien du 9 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 9 janvier 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 9 janvier 2026

🎭 Judith Godrèche, « Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux » – Éd. Seuil

🎬 Abd al Malik et Makita Samba, pour le film « Furcy, né libre » – en salle le 14 janvier



Synopsis du film : La Réunion, en 1817. À la disparition de sa mère, Furcy, alors esclave, met la main sur des documents susceptibles de prouver qu’il est libre. Soutenu par un procureur abolitionniste, il engage un long combat judiciaire pour faire reconnaître ses droits. Un récit inspiré d’une histoire vraie.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 9 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.