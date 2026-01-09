N’oubliez pas les paroles du 9 janvier 2026 : Stéphane continue et se rapproche d’un cap

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 9 janvier 2026, 6 victoires pour Stéphane – Stéphane a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Et il se rapproche déjà du cap des 50.000 euros !


N'oubliez pas les paroles du 9 janvier 2026 : Stéphane continue et se rapproche d'un cap
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du vendredi 9 janvier 2026, Stéphane continue

Dans le détail ce vendredi soir, Stéphane a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la deuxième. Stéphane totalise déjà 43.000 euros de gains en 6 victoires, il sera de retour samedi soir pour tenter de franchir le cap des 50.000 euros !

N’oubliez pas les paroles du 9 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 9 janvier 2026 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 9 janvier 2026 : le sommaire
Audiences 8 janvier 2026 : « Master Crimes » leader devant « Meurtres à Toulouse »
Audiences 8 janvier 2026 : « Master Crimes » leader devant « Meurtres à Toulouse »
César Wagner du 9 janvier 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2
César Wagner du 9 janvier 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2
La Boîte à Secrets du 9 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir
La Boîte à Secrets du 9 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir


Publicité


Retour en haut