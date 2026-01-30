Demain Nous Appartient spoiler : surprise, Aaron a un date avec… (vidéo épisode du 4 février)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Aaron va faire une surprenante rencontre dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il est devenu escort, il va avoir un date avec une fille qu’il n’aurait pas imaginé rencontrer de cette façon.


Demain Nous Appartient spoiler : surprise, Aaron a un date avec... (vidéo épisode du 4 février)
Capture TF1


Cette fille, vous la connaissez bien. C’est… Laurie, l’ex de Bart ! Aaron s’interroge sur les motivations de Laurie, qui lui explique avoir vécu pas mal de déceptions et avoir décidé de se protéger de cette façon là. Le courant semble bien passer entre Aaron et Laurie, à tel point qu’il lui donne son vrai prénom et son numéro de téléphone.

Le début d’une vraie histoire pour Aaron ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Roxane, la rupture ? (vidéo épisode du 3 février)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2133 du 4 février 2026 : Aaron a un date avec Laurie

