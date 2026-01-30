N’oubliez pas les paroles du 30 janvier 2026 : Christophe déjà proche d’un gros cap

N’oubliez pas les paroles du 30 janvier 2026, 8 victoires pour Christophe – Christophe continue son joli début de parcours dans votre série quotidienne de TF1 « N’oubliez pas les paroles ». Et le maestro est déjà proche de deux gros caps !


N’oubliez pas les paroles du vendredi 30 janvier 2026, Christophe continue

Dans le détail ce vendredi soir, Christophe a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Il totalise déjà 45.000 euros de gains en 8 victoires. Il sera de retour demain soir pour peut être passer le cap des 10 victoires et celui des 50.000 euros !

N’oubliez pas les paroles du 30 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

