Demain Nous Appartient spoilers : Erica enlevée, un mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 janvier 2026)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enlèvement d’Erica par Mathieu. Le harceleur de la compagne de Bart passe à la vitesse supérieure : il l’enlève et la séquestre ! Mais Mathieu va être retrouvé mort. Erica et son entourage sont soupçonnés.

Pendant ce temps là, Samuel confronte Fred, qui n’a toujours pas parlé à Victoire… Et Raphaëlle est toujours furieuse contre Chloé, elle refuse de lui pardonner. Quant à Bastien, il délaisse Violette pour Esmée.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 (épisode 2121) : Mathieu, le harceleur d’Erica, menace de s’en prendre à ses proches. La vie sentimentale d’Aaron s’immisce à l’hôpital. La confidence de Violette laisse Charles sans voix.

Mardi 20 janvier 2026 (épisodes 2122) : Le cauchemar d’Erica ne fait que commencer. Pour Aaron, un date peut en cacher un autre… Attiré par Esmée, Bastien commence à délaisser Violette.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 2123) : Les soupçons se resserrent autour des proches d’Erica. Fred tente de rassurer Samuel sur son état. Un conflit générationnel laisse Adam sur la touche lors d’un dîner chez Soizic.

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 2124) : L’enquête sur les Vidal fait un bond grâce à l’instinct de Karim. Raphaëlle n’est pas prête à pardonner Chloé. Adam se précipite par peur de perdre Gloria.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 2125) : L’accident de Sara pose de nombreuses questions. A l’anniversaire surprise de Soraya, Noor est aussi gâtée. Chloé et Raphaëlle ont enfin une discussion.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

